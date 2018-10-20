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Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61

20 октября 2018 13:37
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Новости Индии. Еще 80 человек находятся в больницах, в числе пострадавших много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61-1

ЧП произошло во время фестиваля в городе Амритсар на севере страны. В момент трагедии там находились от 500 до 700 человек.

Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61-4

В связи с многочисленными человеческими жертвами глава белорусского государства выразил соболезнования президенту Индии.

# Авария # Фотофакт

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