Население Мадагаскара страдает от голода. Люди питаются листьями и насекомыми

Новости Мадагаскара. В то время как страны со всего мира обсуждают глобальное потепление, на юге Мадагаскара люди страдают от голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за климатических изменений на остров обрушилась ужасающая засуха. Целые семьи собирают листья растений и даже насекомых, чтобы хоть как-то выжить. Также полностью высохли русла рек. Людям приходится копать колодцы в надежде найти воду.