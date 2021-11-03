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Население Мадагаскара страдает от голода. Люди питаются листьями и насекомыми

03 ноября 2021 20:03
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Новости Мадагаскара. В то время как страны со всего мира обсуждают глобальное потепление, на юге Мадагаскара люди страдают от голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Мадагаскара страдает от голода. Люди питаются листьями и насекомыми-1

Из-за климатических изменений на остров обрушилась ужасающая засуха. Целые семьи собирают листья растений и даже насекомых, чтобы хоть как-то выжить. Также полностью высохли русла рек. Людям приходится копать колодцы в надежде найти воду.

Население Мадагаскара страдает от голода. Люди питаются листьями и насекомыми-4

По заявлению ООН, на Мадагаскаре голодают более миллиона человек. И к концу 2021 года это число может увеличиться вдвое. Серьезные опасения вызывает состояние здоровья детей. Они проходят проверку на истощение. Для этого используют специальные ленты, которыми измеряют окружности руки. Причем превалирует здесь красный цвет, который указывает на серьезное недоедание.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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