Прямой эфир

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году – эксперты

16 сентября 2024 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году. По оценкам экспертов, основные причины – снижение рождаемости и массовая эмиграция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году – эксперты-2

За последнее десятилетие из-за безработицы и низкой оплаты труда страну покинули полмиллиона молодых людей. В 2023 году правительство создало первое в истории государства ведомство, которое занимается вопросами демографии. Для семей с новорожденными вводят льготы и увеличивают пособия.

# Новости Греции

Другие новости рубрики

Все новости
Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики
16 сентября 2024 07:20

Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики

Польские военные эвакуировали 1 100 человек из районов наводнения
16 сентября 2024 06:54

Польские военные эвакуировали 1 100 человек из районов наводнения

Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа – детали происшествия
16 сентября 2024 06:44

Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа – детали происшествия