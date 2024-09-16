Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году – эксперты

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году. По оценкам экспертов, основные причины – снижение рождаемости и массовая эмиграция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году. По оценкам экспертов, основные причины – снижение рождаемости и массовая эмиграция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последнее десятилетие из-за безработицы и низкой оплаты труда страну покинули полмиллиона молодых людей. В 2023 году правительство создало первое в истории государства ведомство, которое занимается вопросами демографии. Для семей с новорожденными вводят льготы и увеличивают пособия.