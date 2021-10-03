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Население Бразилии требует отставки президента. Многие недовольны, как он борется с коронавирусом в стране

03 октября 2021 11:57
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Новости Бразилии. Бразильцы требуют отставки президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить протест федеральному правительству и призвать президента покинуть пост.

Население Бразилии требует отставки президента. Многие недовольны, как он борется с коронавирусом в стране-1

Многие недовольны тем, как глава государства борется с пандемией коронавируса: на данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек. Также они протестуют против инфляции и высоких цен на топливо. По словам организаторов уличных акций, протесты прошли более чем в 100 бразильских городах.

# Акции протеста # Жаир Болсонару # Фотофакт

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