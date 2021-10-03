Население Бразилии требует отставки президента. Многие недовольны, как он борется с коронавирусом в стране

Многие недовольны тем, как глава государства борется с пандемией коронавируса: на данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек. Также они протестуют против инфляции и высоких цен на топливо. По словам организаторов уличных акций, протесты прошли более чем в 100 бразильских городах.