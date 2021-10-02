В Риме +27°C, в Москве +14°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 октября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +16 °C. В Вене , судя по прогнозу, также солнечно, температура воздуха здесь +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Риме до +27 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +16 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В столице Болгарии, по прогнозу, +21 °C, солнечно. В Анкаре солнечно, температура воздуха составит +19 °C. А в Афинах обещают +24 °C.