В Риме +27°C, в Москве +14°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 октября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +16 °C. В Вене, судя по прогнозу, также солнечно, температура воздуха здесь +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +16 °C. В Вене, судя по прогнозу, также солнечно, температура воздуха здесь +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Риме до +27 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +16 °C, здесь обещают солнечную погоду.
В столице Болгарии, по прогнозу, +21 °C, солнечно. В Анкаре солнечно, температура воздуха составит +19 °C. А в Афинах обещают +24 °C.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +16 °C, без осадков, в Вильнюсе +15 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +19 °C.
В Киеве +17 °C, осадков не ожидается. В Москве также без осадков, столбики термометров покажут +14 °C.
До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября читайте здесь.