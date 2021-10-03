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Турция передала Афганистану грузовики с продовольствием. Помощь рассчитана на 16 тысяч человек

03 октября 2021 11:56
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Новости Афганистана. В Афганистане люди столкнулись с нищетой и голодом после прихода к власти движения «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция передала Афганистану грузовики с продовольствием. Помощь рассчитана на 16 тысяч человек-1

На фоне этого в страну прибыли грузовики с гуманитарной помощью. Две машины с продовольствием были переданы афганским властям представителями Красного полумесяца Турции. Помощь рассчитана на 16 тысяч человек. В поддержке, конечно, нуждается гораздо большее количество жителей. Речь о 18 миллионах.

Ситуация в Афганистане остается сложной. Население столкнулось с безработицей и нехваткой денег. Многие не могут позволить себе даже самого необходимого. На фоне внутреннего кризиса цены на продукты питания значительно выросли. Из-за дефицита денег снятие наличных средств со счетов строго ограничено. В то же время связи с мировым сообществом нарушены, а резервы правительства Афганистана, хранящиеся в американских банках, заморожены.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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