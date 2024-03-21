Евросоюз рассмотрит требования польских аграриев

Требования польских аграриев, которые с начала года сотрясают страну масштабными акциями протеста, рассмотрит 21 марта Евросоюз. Проблемы представителей сельхозсектора будут озвучены в рамках саммита ЕС в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры, которые и сегодня продолжают блокировать главные польские автомагистрали и целые города, добились первых результатов. Однако стоит ли ждать сотрудникам отрасли конкретных действий со стороны еврочиновников, пока неясно. Требования протестующих полностью идут в разрез с аграрной политикой Евросоюза, и едва ли Варшава рискнет пойти против мнения большинства стран – участниц объединения.

Польские фермеры выступают против импорта украинской продукции и «зеленого курса» ЕС. И то, и другое снижает доходы аграриев.