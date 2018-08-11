NASA отложило запуск зонда Parker для исследования Солнца на 12 августа

Новости США. NASA отложило запуск исследовательского зонда, который должен был состояться 11 августа.

По сведениям Spaceflight Now, при подготовке Parker Solar Probe к запуску произошла техническая ошибка. Сперва специалисты рекомендовали продолжить обратный отсчёт, однако через несколько минут было решено отложить запуск на следующий день.

Как сообщает NASA, новая попытка состоится также на мысе Канаверал в 3:31 по североамериканскому восточному времени. Согласно прогнозам, есть 60% вероятность благоприятных погодных условий для запуска ракеты-носителя United Launch Alliance Delta IV Heavy с космическим аппаратом Parker Solar Probe.

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