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NASA отложило запуск зонда Parker для исследования Солнца на 12 августа

11 августа 2018 13:08
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Новости США. NASA отложило запуск исследовательского зонда, который должен был состояться 11 августа.  

По сведениям Spaceflight Now, при подготовке Parker Solar Probe к запуску произошла техническая ошибка. Сперва специалисты рекомендовали продолжить обратный отсчёт, однако через несколько минут было решено отложить запуск на следующий день.  

Как сообщает NASA, новая попытка состоится также на мысе Канаверал в 3:31 по североамериканскому восточному времени. Согласно прогнозам, есть 60% вероятность благоприятных погодных условий для запуска ракеты-носителя United Launch Alliance Delta IV Heavy с космическим аппаратом Parker Solar Probe.  

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NASA отложило запуск зонда Parker для исследования Солнца на 12 августа-1

Фото: NASA  

Зонд начал разрабатываться в 2008 году. Parker Solar Probe был назван в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал наличие солнечного ветра (генерируемый звездой поток заряженных частиц).  

За семь лет после своего запуска космический аппарат должен будет приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние – 6 миллионов километров.  

Летом 2018 года на МКС был запущен космический корабль Dragon с 2,7 тоннами груза. 

В числе прочего космонавтам послали интерактивного робота-помощника с искусственным интеллектом – здесь подробнее.  

# Космос # Юджин Паркер

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