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Массовые митинги в Румынии: протестующие требуют отставки правительства

11 августа 2018 13:05
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Новости Румынии. В Румынии проходят антиправительственные акции протеста. В ходе столкновений с правоохранителями пострадали около 450 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые митинги в Румынии: протестующие требуют отставки правительства-1

Для усмирения митингующих полиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Массовые митинги в Румынии: протестующие требуют отставки правительства-4

Инициаторами массовых акций были граждане Румынии, которые живут и работают за рубежом. Многие из них утверждают, что покинули страну из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. Митингующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.

# Акции протеста # Фотофакт

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