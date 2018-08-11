Массовые митинги в Румынии: протестующие требуют отставки правительства

Новости Румынии. В Румынии проходят антиправительственные акции протеста. В ходе столкновений с правоохранителями пострадали около 450 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами массовых акций были граждане Румынии, которые живут и работают за рубежом. Многие из них утверждают, что покинули страну из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. Митингующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.