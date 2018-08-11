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Взрыв на заводе взрывчатки в Англии: погиб человек

11 августа 2018 13:03
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Новости Великобритании. Взрыв на военном заводе прогремел в Англии. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на заводе взрывчатки в Англии: погиб человек-1

ЧП произошло на предприятии в окрестностях города Солсбери. После мощной детонации последовал пожар. Спасателям удалось оперативно потушить пламя. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.

Взрыв на заводе взрывчатки в Англии: погиб человек-4

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Завод занимается производством взрывчатки, а также оборудования для самолетов и кораблей британских вооруженных сил.

# Взрыв # Фотофакт

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