Взрыв на заводе взрывчатки в Англии: погиб человек

Новости Великобритании. Взрыв на военном заводе прогремел в Англии. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на предприятии в окрестностях города Солсбери. После мощной детонации последовал пожар. Спасателям удалось оперативно потушить пламя. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.