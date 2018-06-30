SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ

Новости США. 29 июня в 12:43 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX на МКС был запущен космический корабль Dragon с 2,7 тоннами груза.

Фото: facebook.com/ISS

Как сообщает Daily Mail, среди прочего на Международную космическую станцию отправлены роботизированная рука, всё необходимое для определённого эксперимента с растениями и интерактивного робота-помощника с искусственным интеллектом. Больше всего интереса привлекает Cimon или Crew Interactive MObile CompanioN (Мобильный интерактивный помощник экипажа). Робот представляет собой шар размером с баскетбольный мяч. Его масса около 5 кг, он сделан из металла и пластика при помощи 3D-печати. Разработкой робота занимались компании Airbus и IBM.

Фото: facebook.com/IBM

У интерактивного помощника есть экран с анимированным лицом, камеры, микрофон, динамики, вентиляторы для перемещения в условиях микрогравитации и ультрозвуковые сенсоры, чтобы Cimon мог определять своё местоположение. Хотя с роботом может поговорить любой член экипажа МКС, Cimon настроен взаимодействовать с 42-летним немецким космонавтом Александром Герстом, лицо и голос которого интерактивный помощник умеет распознавать. Для общения Cimon использует английский язык.

Фото: facebook.com/IBM

Чтобы защитить частную жизнь космонавтов, Герст настоял, чтобы робота можно было выключать. Также из интерактивного помощника убрали анализатор тона, который мог бы определять настроение человека по его голосу. Касательно экспериментов, будет изучаться реакция растений на воду и стресс, что в дальнейшем должно помочь выращивать еду в космосе. Также будет изучаться рост и развитие в космосе клеток, которые отвечают за построение кровеносных сосудов. Этот эксперимент направлен на поиск нового способа лечения рака.

Фото: facebook.com/ISS