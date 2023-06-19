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Нарышкин: страны Запада сомневаются в успехе украинского контрнаступления

19 июня 2023 11:41
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Многие аналитики на Западе выражают сомнение в успехе украинского контрнаступления и полагают, что цели, намеченные Киевом, невыполнимы. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что западные страны выражают в кулуарах опасения, что контратака Украины может дать прямо противоположные эффекты. Авторитетные представители спецслужб и военных ведомств стран Запада разделяют эти страхи.

Ранее Путин заявил о начале контрнаступательной операции 4 июня со стороны Украины. Он отметил, что ни на одном направлении украинские войска не достигли успехов. Попытки нанести атаки провалились, но наступательный потенциал ВС Украины еще сохранился. 

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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