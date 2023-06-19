Бангладеш готовится присоединиться к БРИКС

Бангладеш отправила официальный запрос на присоединение к БРИКС, информирует ТАСС со ссылкой на издание Dhaka Tribune.

Сообщается, что заявка была направлена после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве, которая состоялась на прошедшей неделе. Сейчас страна входит в состав «друзей БРИКС».

В среду, 14 июня, официальную заявку на присоединение к объединению подал Египет. Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщал, что около 20 государств изъявили желание вступить в БРИКС.

