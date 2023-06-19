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Си Цзиньпин: будущее человечества зависит от того, смогут ли КНР и США сосуществовать

19 июня 2023 10:45
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На встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и госсекретарем США Блинкеном первый отметил, что будущее и судьба человечества зависят от того, смогут ли Китай и Америка сосуществовать вместе, пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин подчеркивает, что Китай уважает интересы США и не будет препятствовать им, а также не пытается заменить Штаты. В свою очередь, он призывает Америку уважать КНР и не наносить ущерб его законным правам и интересам. Он также выражает надежду на то, что страны смогут преодолеть все трудности в отношениях.

Ранее состоялась встреча китайского министра иностранных дел Цинь Гана и госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава МИД Китая заявил, что дипотношения между США и КНР достигли низшей точки за всю историю.

# Международная политика # Энтони Блинкен # Си Цзиньпин # Цинь Ган

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