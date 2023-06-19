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Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

19 июня 2023 10:57
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Америка не выступает за независимость Тайваня и не хочет конфликта с Китаем. Об этом он заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, пишет РИА Новости.

Блинкен добавил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не планирует менять политическую систему Китая. В свою  очередь, Си Цзиньпин выразил надежду, что трудности между двумя странами удастся преодолеть, поскольку соперничество между крупными державами не отвечает современным вызовам. 

Си Цзиньпин и Энтони Блинкен встретились, чтобы обговорить вопросы взаимодействия. Это первый визит госсекретаря США за 5 лет и проходит на фоне ухудшающихся отношений между двумя странами по различным вопросам, включая Тайвань, инцидент с китайским воздушным шаром, сбитым над Штатами, а также разногласия в области торговли и технологий.

# Международная политика # Энтони Блинкен # Си Цзиньпин

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