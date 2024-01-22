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Нарышкин: США угрожают Зеленскому разрушительным компроматом

22 января 2024 13:18
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По информации директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, США предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не отправит в отставку ряд чиновников высокого ранга, то против него могут быть организованы разрушительные компроматы. Об этом пишет РИА Новости.

Американцы требуют отстранить от должности тех, кто утратил доверие Белого дома. В случае невыполнения требований Вашингтон готов раскрыть компрометирующую информацию. США хотят сформировать в Украине, по сути, некую колониальную администрацию, состоящую из украинцев, прошедших обучение на Западе. Так, в частности, на пост премьер-министра рассматривают кандидатуру Оксаны Маркаровой, посла Украины в США.
 

# Международная политика # Сергей Нарышкин # Владимир Зеленский

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