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В Эстонии 22 января начинается забастовка учителей

22 января 2024 11:38
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Учителя общеобразовательных школ объявили о начале бессрочной забастовки с 22 января, требуя увеличения зарплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ERR.
 
В СМИ сообщают, что в ней уже принимают участие около 10 тыс. учителей.

Они требуют, чтобы в этом году их минимальный уровень зарплаты составил 1 835 евро, что потребует дополнительно 10,8 миллиона евро из бюджета. Правительству не удалось найти дополнительных средств на зарплаты учителей, и поэтому забастовка начинается сегодня.

При этом Социал-демократическая партия предлагает найти необходимые деньги за счет отмены бонусов в министерствах. Впрочем, по этому вопросу пока нет согласия..

# Международная политика

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