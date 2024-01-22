В Эстонии 22 января начинается забастовка учителей

Учителя общеобразовательных школ объявили о начале бессрочной забастовки с 22 января, требуя увеличения зарплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ERR.



В СМИ сообщают, что в ней уже принимают участие около 10 тыс. учителей.

Они требуют, чтобы в этом году их минимальный уровень зарплаты составил 1 835 евро, что потребует дополнительно 10,8 миллиона евро из бюджета. Правительству не удалось найти дополнительных средств на зарплаты учителей, и поэтому забастовка начинается сегодня.

При этом Социал-демократическая партия предлагает найти необходимые деньги за счет отмены бонусов в министерствах. Впрочем, по этому вопросу пока нет согласия..