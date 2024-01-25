Митингующие фермеры во Франции подожгли горы мусора и тюки сена

А протесты фермеров во Франции постепенно превращаются в откровенный уличный беспредел. Митингующие подожгли горы мусора и тюки сена и устроили сильный пожар перед префектурой города Ажен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они считают, что так власти лучше увидят последствия своей бездарной аграрной политики, которая убивает сельское хозяйство страны и ведет к разорению фермерских хозяйств. В первую очередь из-за импорта сельхозпродукции, отмены субсидий на дизельное топливо и ограничений на использование воды для полива.

По словам протестующих, подобные акции будут проводиться по всей Франции. Остается добавить, что протестные манифестации фермеров, согласно последним опросам, поддерживают 89 % жителей страны.