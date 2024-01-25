Хозяин кота Твикса заявил о возбуждении уголовного дела против проводника

В отношении проводницы, выкинувшей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости.

Эту информацию подтвердил владелец погибшего кота. Проводницу временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил представитель заместителя генерального директора РЖД.

Кот который, по мнению проводницы, был бездомным, она высадила из вагона во вермя остановки в Кирове, несмотря на сильный мороз. Волонтеры разыскали кота, и он был обнаружен мертвым в одном километре от станции. В РЖД обещают изменить правила транспортировки домашних питомцев, чтобы проводники не могли высаживать их на улицу.