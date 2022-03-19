Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли

Напряженной остается ситуация в Украине, ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О жертвах сообщили в ЛНР. В результате артобстрела города Ирмино погибли три человека, двое ранены. Неспокойно по-прежнему и в Донецкой народной республике. Огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Сейчас народная милиция ДНР проводит зачистку города Марьинки. 9 украинских силовиков сложили оружие – заявили в республике.