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Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли

19 марта 2022 12:14
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Напряженной остается ситуация в Украине, ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли-1

О жертвах сообщили в ЛНР. В результате артобстрела города Ирмино погибли три человека, двое ранены. Неспокойно по-прежнему и в Донецкой народной республике. Огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Сейчас народная милиция ДНР проводит зачистку города Марьинки. 9 украинских силовиков сложили оружие – заявили в республике.

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли-4

Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР:
Под обстрелы попали 14 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, 26 получили ранения. Повреждены 44 жилых дома, 11 объектов инфраструктуры, 10 транспортных средств. Обесточены 29 трансформаторных подстанций в Петровском районе, без электроэнергии остались 4 000 абонентов. Без центрального отопления остаются одна школа, два детских садика и 38 домов многоквартирного жилого фонда.

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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