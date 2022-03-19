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В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций

19 марта 2022 11:29
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Антироссийские санкции больно бьют по жителям Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В странах ЕС ускорилась инфляция, в магазинах сократился выбор, а некоторую продукцию и вовсе сложно заменить.

В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций-1

Власти Латвии не могут найти замену попавшим под запрет удобрениям из России и Беларуси. В Риге были уверены, что необходимые товары можно импортировать из других стран. Однако позже сказали, что удобрения – это вообще неэкологично и лучше от использования химикатов отказаться.

В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций-4

О нехватке товаров на полках супермаркетов заговорили жители Германии. Сократилось не только количество, но и ассортимент. В отдельных магазинах действуют ограничения на число продуктов в одни руки.

В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций-7

Аналогичная ситуация в магазинах Франции. Вместе с тем в стране продолжаются протесты фермеров. Они недовольны резким ростом цен на газ, что влечет за собой подорожание социально-значимых товаров.

В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций-10

В Испании также прошли масштабные митинги. Активисты, выступающие против политики, ведущей к инфляции, заблокировали дороги и порты.

# Акции протеста # Фотофакт

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