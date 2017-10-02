Нападавший был местным жителем: подробности стрельбы в Лас-Вегасе

Новости США. Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы у казино в Лас-Вегасе.
Происшествие случилось в ночь с 1 на 2 октября.
Неизвестный с балкона открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки (смотрите здесь).
По информации шерифа Лас-Вегаса, не менее 20 человек погибли и более 100 получили ранения.
Известно, что стрелявший ликвидирован. Его имя пока не разглашается, но полиции оно уже известно – нападавший был местным жителем.
Скорее всего, стрелявший действовал в одиночку. Однако у него была спутница – на данный момент неизвестно, где она сейчас находится.
Мы собрали фото трагедии в Лас-Вегасе. Во время стрельбы на фестивале в толпе могли находиться до 30 тысяч человек.