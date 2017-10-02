Неизвестный открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе: около 20 человек пострадали

По информации американских СМИ, как минимум 20 человек пострадали в результате инцидента.

Новости США. В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри-музыки.

Как сообщают свидетели, нападавший стрелял с балкона отеля, около которого проходил концерт. Это вызвало панику среди гостей фестиваля.

Ведется поиск злоумышленника. Правоохранительные органы просят избегать района, где была открыта стрельба. Другие подробности пока неизвестны.