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Референдум в Испании: итоги

02 октября 2017 07:34
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Новости Испании. В Каталонии подводят итоги самого противоречивого и скандального референдума в истории Испании – вопрос стоял о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция Мадрида, равно как и властей Евросоюза, не заставила себя ждать.

Так, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что плебисцит противоречит законам ЕС. А следовательно, любые его результаты будут признаны незаконными. Для самой Испании референдум оказался яблоком раздора и послужил причиной массовых столкновений приверженцев независимости региона с полицией. В результате стычек пострадали сотни человек.

Референдум в Испании: итоги-1

# Референдум # Фотофакт

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