«Журналистика была его страстью»: скончался американский медиамагнат Сэмюэл Ньюхаус

Новости США. 1 октября 2017 года в возрасте 89 лет скончался медиамагнат Сэмюэл Ньюхаус, владелец компании, которой принадлежат пользующиеся большим авторитетом американские журналы, такие как The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Glamour.

Сэмюэл Ньюхаус не любил публичность.

Журналы, которыми он владел, как отмечают американские издания, способствовали формированию вкусов, имели миллионную читательскую аудиторию и пользовались популярностью у рекламодателей.

Стивен Ньюхаус, племянник Сэмюэла и президент Advance Publications Inc.:

Журналистика была его страстью, и он поддерживал журналистов и издателей. Он был примером, ратуя за то, что нужно СМИ: великолепные истории, превосходный дизайн, первоклассные журналы и превосходные вебсайты.

Дэвид Ремник, редактор New Yorker:

Ему нравились журналы, то есть абсолютно все в них: разнообразие публикуемых материалов, ньюансы дела, точки зрения, работа и личности его издателей, проблемы и их решения, чернила и бумага.

В отличие от других медиамагнатов, которые кажутся одержимыми идеей построения империи, чтобы получить деньги, возможность влиять на мнения или греться в лучах славы, у Ньюхауса, по всей видимости, не было таких грандиозных планов.

Он редко давал интервью и явно не говорил о своих политических взглядах.

По мнению коллег, он всего лишь получал удовольствие от своего дела и общения в кругах элиты.

Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue, называла Сэмюэла «скромным, мыслящим, единственным в своем роде и, пожалуй, менее чем, кто-либо склонный к резким суждениям» из всех, кого она когда-либо знала.

Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус родился в ноябре 1927 в семье еврейских эмигрантов из России на острове Статен-Айленд, являющемся одним из пяти боро Нью-Йорка.

Сэмюэл жил со своей женой Викторией (она историк архитектуры по профессии), на Манхэттене, где у них была квартира. Они также владели домом в Беллпорт на острове Лонг-Айленд.

От первого брака у Сэмюэла остались два сына и дочь. Со второй женой они все свое внимание отдавали мопсу по кличке Неро.

Ньюхаус являлся обладателем большой коллекции произведений искусства,

среди которых – работы Пикассо, Энди Уорхола и Джаспера Джонса. Он обожал кино, любил театр и оперу.

Какое-то время он работал в газете своего отца, но никогда не относился к этой работе всерьез. В середине 60-х прошлого столетия он пришел в издательство Conde Nast, к которому его отец практически не проявлял интереса, и именно там нашел дело своей жизни.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева