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Крупный пожар в Чили. Загорелся нелегальный склад с газовыми баллонами

14 февраля 2022 09:41
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Новости Чили. Более полутора тысяч человек были эвакуированы из-за крупного пожара в столице Чили, Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там загорелся склад с газовыми баллонами.

Крупный пожар в Чили. Загорелся нелегальный склад с газовыми баллонами-1

На место ЧП прибыли десятки пожарных расчетов. Чтобы потушить пламя, специалистам потребовалось несколько часов. В целях безопасности были оцеплены ближайшие улицы.

Крупный пожар в Чили. Загорелся нелегальный склад с газовыми баллонами-4

Удивительно, что обошлось без взрывов и разрушений, так как в последствии выяснилось, что склад был нелегальный и персонал не очень задумывался о технике безопасности.

# Пожар # Фотофакт

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