Крупный пожар в Чили. Загорелся нелегальный склад с газовыми баллонами

Новости Чили. Более полутора тысяч человек были эвакуированы из-за крупного пожара в столице Чили, Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там загорелся склад с газовыми баллонами.

На место ЧП прибыли десятки пожарных расчетов. Чтобы потушить пламя, специалистам потребовалось несколько часов. В целях безопасности были оцеплены ближайшие улицы.