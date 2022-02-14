Крупный пожар в Чили. Загорелся нелегальный склад с газовыми баллонами

Новости Чили. Более полутора тысяч человек были эвакуированы из-за крупного пожара в столице Чили, Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там загорелся склад с газовыми баллонами.
Новости Чили. Более полутора тысяч человек были эвакуированы из-за крупного пожара в столице Чили, Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там загорелся склад с газовыми баллонами.
На место ЧП прибыли десятки пожарных расчетов. Чтобы потушить пламя, специалистам потребовалось несколько часов. В целях безопасности были оцеплены ближайшие улицы.
Удивительно, что обошлось без взрывов и разрушений, так как в последствии выяснилось, что склад был нелегальный и персонал не очень задумывался о технике безопасности.