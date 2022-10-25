«Надо срочно исправлять ошибки». Премьер Великобритании Риши Сунак обратился к народу

Новости Великобритании. Должность премьер-министра Британии занял Риши Сунак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересно, что как таковой интриги, кто же сменит Трасс на посту, не было. Сунак просто остался единственным кандидатом после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.

Оно и понятно, брать на себя управление страной во время такой мощной экономической бури занятие неблагодарное. Сунак стал третьим премьером королевства за год и первым, кого утвердил Карл III. «Надо срочно исправлять ошибки предыдущих властей», – подчеркнул новоизбранный премьер во время своего первого обращения к народу.

А пока положение британцев остается трудным. Почти половина жителей испытывают сложности с оплатой электроэнергии. Усугубляют ситуацию и высокие цены на продукты питания. Напомним, британская экономика в октябре вошла в рецессию из-за увеличения стоимости энергоносителей.