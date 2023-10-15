Сальдо: ВС России ликвидировали «элитное» подразделение ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на военной базе в Николаевской области российские войска уничтожили около 20 бойцов элитного подразделения ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские войска по-прежнему обстреливают левобережную часть Херсонской области, выпуская за сутки 115 боеприпасов.

В результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще один был тяжело ранен. В ответ на это группировка «ДНР» подавила огневые позиции украинских частей. Артиллерией и ракетными войсками уничтожен 120-миллиметровый миномет, противник при этом потерял около 30 человек.