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Сальдо: ВС России ликвидировали «элитное» подразделение ВСУ

15 октября 2023 11:53
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на военной базе в Николаевской области российские войска уничтожили около 20 бойцов элитного подразделения ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские войска по-прежнему обстреливают левобережную часть Херсонской области, выпуская за сутки 115 боеприпасов. 

В результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще один был тяжело ранен. В ответ на это группировка «ДНР» подавила огневые позиции украинских частей. Артиллерией и ракетными войсками уничтожен 120-миллиметровый миномет, противник при этом потерял около 30 человек.

# Международная политика

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