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В Украине самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. К чему это приведёт?

24 апреля 2020 15:42
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Новости Украины. В Украине зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу.

В Украине самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. К чему это приведёт?-1

Из-за отсутствия снега и дождей водоемы не наполнились водой. Это может привести к тому, что весеннего половодья не будет. В результате ухудшится экологическая ситуация, а также снизится качество воды в реках. Ее дефицит приведет к ограничениям для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим эксперты призывают граждан и организации рациональнее использовать воду.

В Украине самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. К чему это приведёт?-4

# Экология # Фотофакт

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