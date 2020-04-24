В Украине самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. К чему это приведёт?

Из-за отсутствия снега и дождей водоемы не наполнились водой. Это может привести к тому, что весеннего половодья не будет. В результате ухудшится экологическая ситуация, а также снизится качество воды в реках. Ее дефицит приведет к ограничениям для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим эксперты призывают граждан и организации рациональнее использовать воду.