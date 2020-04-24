Великобритания начала испытания вакцины от коронавируса. Участие примут более 1000 добровольцев

Новости Великобритании. В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода COVID-19.

В исследованиях примут участие более 1 000 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита.

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На пятый день, если наблюдения за привитыми добровольцами не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.