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Великобритания начала испытания вакцины от коронавируса. Участие примут более 1000 добровольцев

24 апреля 2020 18:40
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Новости Великобритании. В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода COVID-19.

Великобритания начала испытания вакцины от коронавируса. Участие примут более 1000 добровольцев-1

В исследованиях примут участие более 1 000 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита.

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На пятый день, если наблюдения за привитыми добровольцами не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

Великобритания начала испытания вакцины от коронавируса. Участие примут более 1000 добровольцев-4

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Тем временем премьер-министр Великобритании уже вылечился от коронавируса и готовится выйти на работу. Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей с 27 апреля.

Великобритания начала испытания вакцины от коронавируса. Участие примут более 1000 добровольцев-7

# Коронавирус # Борис Джонсон # Фотофакт

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