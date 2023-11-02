Прямой эфир

Начался третий сброс очищенной от радиации воды с «Фукусимы»

02 ноября 2023 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. На японской атомной электростанции «Фукусима» начался третий сброс очищенной от радиации воды. Около 8 тонн будет вылито в океан в течение 17 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался третий сброс очищенной от радиации воды с «Фукусимы»-1

Специалисты АЭС утверждают, что уровень ее загрязнения гораздо ниже того, что требуют стандарты безопасности в Японии. С ними согласны и эксперты МАГАТЭ, которые ранее заявили, что вода с «Фукусимы» абсолютно безопасна для окружающей среды.

# АЭС # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад открыто глумится над Зеленским
02 ноября 2023 08:36

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад открыто глумится над Зеленским

ХАМАС: из-за атаки Израиля на лагерь беженцев погибли не менее 195 человек
02 ноября 2023 08:25

ХАМАС: из-за атаки Израиля на лагерь беженцев погибли не менее 195 человек

ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС
02 ноября 2023 08:17

ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС