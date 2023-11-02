Начался третий сброс очищенной от радиации воды с «Фукусимы»

Новости Японии. На японской атомной электростанции «Фукусима» начался третий сброс очищенной от радиации воды. Около 8 тонн будет вылито в океан в течение 17 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты АЭС утверждают, что уровень ее загрязнения гораздо ниже того, что требуют стандарты безопасности в Японии. С ними согласны и эксперты МАГАТЭ, которые ранее заявили, что вода с «Фукусимы» абсолютно безопасна для окружающей среды.