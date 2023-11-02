ХАМАС: из-за атаки Израиля на лагерь беженцев погибли не менее 195 человек

В результате повторных атак Израиля на лагерь Джебалия в Газе погибли 195 человек, еще 777 получили ранения. Об этом сообщает ХАМАС, передает РИА Новости.

Около 120 человек пропали без вести. Израиль атаковал лагерь в попытке устранить командира ХАМАС, при этом гибель гражданских лиц была признана трагедией. Однако ответственность за это возложена на руководство палестинского движения. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило, что обстрел лагеря беженцев может быть признан военным преступлением.