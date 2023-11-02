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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад открыто глумится над Зеленским

02 ноября 2023 08:36
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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стал предметом презрения на Западе. Об этом пишет РИА Новости.

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено», – указал эксперт.

По его словам, Украина проиграла конфликт с Россией и находится в критическом состоянии. А Зеленский, которого раньше на Западе считали «героем», сейчас стал объектом насмешек. Макгрегор полагает, что поддержка Украины будет сохраняться до следующих выборов, после чего они поймут, что ситуация безнадежна. В статье Time говорится, что вера Зеленского в победу не позволяет его команде выработать новую стратегию.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дуглас Макгрегор

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