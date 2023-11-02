ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС

Израиль продолжает наступление в Газе. ЦАХАЛ обстреливает сектор не только с земли и воздуха, но уже и с моря. К операции присоединились корабли израильских военно-морских сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия прорвала первую линию обороны ХАМАС и расширила свои позиции вдоль прибрежной линии на северо-западе анклава. И сейчас пытается перекрыть дорогу – главную транспортную артерию, проходящую через весь анклав. Это фактически разделит Газу на две части и изолирует город от юга.