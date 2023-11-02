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ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС

02 ноября 2023 08:17
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Израиль продолжает наступление в Газе. ЦАХАЛ обстреливает сектор не только с земли и воздуха, но уже и с моря. К операции присоединились корабли израильских военно-морских сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС-1

Армия прорвала первую линию обороны ХАМАС и расширила свои позиции вдоль прибрежной линии на северо-западе анклава. И сейчас пытается перекрыть дорогу – главную транспортную артерию, проходящую через весь анклав. Это фактически разделит Газу на две части и изолирует город от юга.

ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС-4

Между тем тысячи человек вновь ждут открытия погранперехода на границе с Египтом. Накануне через КПП «Рафах» прошла первая партия иностранцев, желающих покинуть Газу, около 500 человек. Всего Египет готовится содействовать эвакуации 7 000 иностранцев. Турция заявила о готовности принять палестинцев на лечение.

# Международная политика # Фотофакт

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