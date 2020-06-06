В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 июня

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +16. На три градуса теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +16. На три градуса теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
+21 и дождь ожидаются в Мадриде. На два градуса выше прогнозируют в Риме. В Анкаре столбик термометра подберётся к +30.
На пункт прохладнее и ясно будет в Афинах.
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В Софии обещают дождь и +24. В Прибалтике ожидается переменная облачность и осадки. В Риге будет +21, в Вильнюсе обещают +27.
На градус выше прогнозируют в Киеве. В Москве будет +26, но возможен дождь.