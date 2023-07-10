Наблюдатели за выборами в Узбекистане побывали на 800 участках для голосования

Новости Узбекистана. Выборы президента в Узбекистане были прозрачными, открытыми, справедливыми. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказал Сергей Лебедев, наблюдатели посетили более 800 участков для голосования. Это позволило получить обстоятельную картину всего процесса. Побеждает на досрочных выборах действующий глава Узбекистана. Он набрал более 87 % голосов. Выборы президента в республике объявили после референдума, по итогам которого вступила в силу новая Конституция.