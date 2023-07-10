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Наблюдатели за выборами в Узбекистане побывали на 800 участках для голосования

10 июля 2023 12:15
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Новости Узбекистана. Выборы президента в Узбекистане были прозрачными, открытыми, справедливыми. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели за выборами в Узбекистане побывали на 800 участках для голосования-1

Как рассказал Сергей Лебедев, наблюдатели посетили более 800 участков для голосования. Это позволило получить обстоятельную картину всего процесса. Побеждает на досрочных выборах действующий глава Узбекистана. Он набрал более 87 % голосов. Выборы президента в республике объявили после референдума, по итогам которого вступила в силу новая Конституция.

# Выборы # Шавкат Мирзиеев # Новости Узбекистана # Фотофакт

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