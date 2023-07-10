Кулеба заявил о готовности НАТО принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре

НАТО согласилось принять Украину в Альянс без выполнения плана действий по членству. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, сообщает РИА Новости.

Он выразил свое одобрение этого решения, сокращающего путь Украины к НАТО, и подчеркнул важность прояснения вопроса о приглашении страны стать членом.

В июне текущего года издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден открыт к отмене плана действий по членству (ПДЧ) для Украины, который является одним из препятствий на пути к ее вступлению в НАТО. Ожидается, что об отмене плана будет объявлено на саммите в Вильнюсе в июле. В Москве следит за ситуацией и подчеркивают, что стремление Киева вступить в Альянс стало одной из причин начала спецоперации.