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На Землю надвигается солнечная буря, которая может вызвать интернет-апокалипсис

12 июля 2023 13:17
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Ученые прогнозируют солнечную бурю, которая может привести к «интернет-апокалипсису» к 2025 году, сообщает Газета.ru со ссылкой на новостной портал Daily Star.

Это явление связано с достижением Солнца пика своего цикла. При этом предупреждается о возможности серьезных нарушений в работе компьютеров по всей планете и возможном отключении электроэнергии. 

В отличие от прошлых, нынешний солнечный цикл протекает ускоренно, провоцируя частые солнечные извержения и другие события. Под цикличностью солнечной активности понимаются ее периодические изменения, причем наиболее известным является период Швабе, длящийся около 11 лет. Последний пик солнечной активности был зафиксирован в 2014 году.

# Наука

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