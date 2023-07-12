На Землю надвигается солнечная буря, которая может вызвать интернет-апокалипсис

Ученые прогнозируют солнечную бурю, которая может привести к «интернет-апокалипсису» к 2025 году, сообщает Газета.ru со ссылкой на новостной портал Daily Star.

Это явление связано с достижением Солнца пика своего цикла. При этом предупреждается о возможности серьезных нарушений в работе компьютеров по всей планете и возможном отключении электроэнергии.

В отличие от прошлых, нынешний солнечный цикл протекает ускоренно, провоцируя частые солнечные извержения и другие события. Под цикличностью солнечной активности понимаются ее периодические изменения, причем наиболее известным является период Швабе, длящийся около 11 лет. Последний пик солнечной активности был зафиксирован в 2014 году.