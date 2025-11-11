На Земле 12 ноября ожидается магнитная буря уровня G4

В ночь на 12 ноября ожидаются сильные магнитные бури, вызванные двумя выбросами солнечной плазмы, произошедшими 9 и 10 ноября. Об этом пишет ТАСС.

Первое событие может начаться 11 ноября вечером и вызвать бури уровней G1–G2, сопровождаемые полярными сияниями. Второй, более мощный, достигнет Земли ночью или утром 12 ноября, вызывая бури уровней G3–G4.

Это будет третья буря уровня G4 в 2025 году. Усиление до максимального уровня G5 не прогнозируется и возможно лишь в исключительных случаях. Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремальная).

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