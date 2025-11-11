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Санчес: ситуация для Зеленского ухудшается с каждой минутой

11 ноября 2025 11:18
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Санчес: ситуация для Зеленского ухудшается с каждой минутой-0

По словам журналиста Рика Санчеса, ситуация для лидера Украины Владимира Зеленского быстро ухудшается, а его попытки скрыть ущерб, причиненный украинскому военно-промышленному комплексу, достигли предела. Об этом пишет РИА Новости.

В результате атак ВСУ российские силы нанесли удары по объектам украинской оборонной и энергетической инфраструктуры, в том числе по предприятиям ВПК и теплоэлектростанциям.

В итоге выработка электроэнергии на электростанциях была приостановлена, а в ряде областей были зафиксированы отключения электричества. По военным объектам удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.

Фото: pixabay

# Международная политика

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