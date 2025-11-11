Почти 300 тыс. граждан Великобритании не имеют постоянного жилья

Великобритания, которая переживает труднейший экономический кризис, столкнулась с еще одним не менее тяжелым и опасным – бездомностью. Почти 300 тысяч граждан Королевства не имеют постоянного жилья или вынуждены ночевать под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это рекордный показатель за более чем десять лет, следует из опубликованного отчета социологов.

Согласно их данным, в 2012 году такую проблему испытывали чуть более 206 тысяч жителей Британии. Опрос местных советов Англии также показал рост числа обращений бездомных за помощью. При этом там указали на нехватку доступного жилья и недостаточную социальную поддержку из-за большого числа желающих ее получить.

Бет Уоттс-Кобб, заместитель директора Института исследований социальной политики при университете Эдинбурга:

Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что почти 300 тысяч семей и отдельных лиц по всей Англии сейчас сталкиваются с самыми острыми формами бездомности. Наш новый анализ показывает, как нехватка доступного жилья и недостаточная социальная поддержка усугубляют этот кризис и делают практически невозможным для местных советов выполнение своих обязанностей по предоставлению бездомным безопасного и стабильного жилья. Еще более удручающим является то, что гораздо больше людей потеряют крышу над головой, если текущая политика продолжится.