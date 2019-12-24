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На западном побережье Канады произошла серия землетрясений

24 декабря 2019 08:11
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Новости Канады. Серия мощных землетрясений зафиксирована у западного побережья Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западном побережье Канады произошла серия землетрясений-1

С вечера 23 декабря здесь зарегистрировано уже пять подземных толчков магнитудой от 4,2 до 6. Последний был отмечен примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города – Ванкувера.

На западном побережье Канады произошла серия землетрясений-4

Пока информация о разрушениях или жертвах не поступала. Угрозы цунами нет.

# Землетрясение # Фотофакт

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