На западном побережье Канады произошла серия землетрясений

Новости Канады. Серия мощных землетрясений зафиксирована у западного побережья Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Серия мощных землетрясений зафиксирована у западного побережья Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С вечера 23 декабря здесь зарегистрировано уже пять подземных толчков магнитудой от 4,2 до 6. Последний был отмечен примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города – Ванкувера.
Пока информация о разрушениях или жертвах не поступала. Угрозы цунами нет.