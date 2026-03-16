На юго-востоке Польши создадут центр сертификации и разработки беспилотных систем

Польша усиливает военную инфраструктуру на восточном направлении. В Подкарпатском воеводстве планируют создать так называемую «Долину дронов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша усиливает военную инфраструктуру на восточном направлении. В Подкарпатском воеводстве планируют создать так называемую «Долину дронов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый в Евросоюзе центр сертификации и испытаний беспилотных летательных аппаратов. Проект разворачивается в непосредственной близости от западных границ Беларуси и России.
Новый технологический кластер разместят в районе города Мелец. Под строительство уже выделен участок площадью около 13 гектаров. Здесь появятся научно-исследовательский центр, испытательный ангар и две взлетно-посадочные полосы для тестирования беспилотников. Завершить работы планируют к 2029 году.
Латвия готовится к масштабным испытаниям дронов.
Стоимость проекта оценивается более чем в 30 миллионов евро. Часть финансирования обеспечат средства европейских фондов, то есть фактически деньги налогоплательщиков стран ЕС. К реализации инициативы также привлекут американских специалистов – ранее аналогичный центр был создан в штате Невада.
В Брюсселе объясняют необходимость проекта «укреплением обороноспособности региона». При этом эксперты обращают внимание: подобные инициативы все чаще сопровождаются заявлениями о так называемой «восточной угрозе». Аналогичная риторика ранее использовалась и вокруг Сувалкского коридора, который в западных СМИ регулярно называют одним из наиболее уязвимых участков на карте Европы.