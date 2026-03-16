Прямой эфир

В Украине назвали согласие Киева на условия Москвы шансом на мир

16 марта 2026 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Украине назвали согласие Киева на условия Москвы шансом на мир-0

Ключевым вопросом в урегулировании конфликта в Украине остается готовность Киева принять условия, обсужденные РФ и США в Анкоридже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

По данным издания, вероятность прекращения огня может возрасти, если Украина согласится на вывод войск из Донбасса и другие условия. Дальнейшие переговоры о прекращении конфликта зависят от решения Киева.

Также отмечается, что лидер США Дональд Трамп уже призвал главу Украины Владимира Зеленского прийти к соглашению. Кремль заявляет о готовности к мирному урегулированию и отмечает благоприятную для России ситуацию на фронте.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
16 марта 2026 15:24

В Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

Politico: отчаяние в ЕС из-за вето Венгрии по кредиту Украине достигло апогея
16 марта 2026 14:46

Politico: отчаяние в ЕС из-за вето Венгрии по кредиту Украине достигло апогея

Фермеры Эстонии готовят масштабную акцию протеста
16 марта 2026 13:58

Фермеры Эстонии готовят масштабную акцию протеста