В Украине назвали согласие Киева на условия Москвы шансом на мир

Ключевым вопросом в урегулировании конфликта в Украине остается готовность Киева принять условия, обсужденные РФ и США в Анкоридже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

По данным издания, вероятность прекращения огня может возрасти, если Украина согласится на вывод войск из Донбасса и другие условия. Дальнейшие переговоры о прекращении конфликта зависят от решения Киева.

Также отмечается, что лидер США Дональд Трамп уже призвал главу Украины Владимира Зеленского прийти к соглашению. Кремль заявляет о готовности к мирному урегулированию и отмечает благоприятную для России ситуацию на фронте.

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