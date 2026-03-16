Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Глава Еврокомиссии признала, что отказ Европы от атомной энергетики стал стратегической ошибкой. А что, так можно было? Сознательно уничтожить огромный ресурс, создать массу проблем экономике – и просто развести руками?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А вы эту «главу» видели? А что она по другим «стратегическим вопросам» несла, слышали? А нет у вас, девчонки, впечатления, что политическая элита Евросоюза попросту вырождается?

При этом она помалкивает о собственных «стратегических ошибках». Может, потому, что те 70 миллиардов, которые Еврокомиссия с фондерлялей во главе заплатила за бесполезные вакцины фирме, в руководстве которой работал фондерлялин муж, компенсируют любую ошибку?

Некому сейчас в Европе, девчонки, вообще говорить о стратегии – нету в Европе стратегов. Закончились. Не рождаются больше.

Простая, казалось бы, вещь: в России нефть и газ дешевые. В Америке – дорогие. У кого брать, чтобы быть конкурентными, понятно ведь? Так нет: надо разорвать отношения с Россией и Беларусью, влезть в зависимость от США – а Америка в это же самое время будет с Россией налаживать торговлю и другое сотрудничество.

Это – стратегия? Это даже не геополитика, это и на местечковую политику слабо тянет. Вот слямзить 70 ярдов – только на это и осталось мозгов. Что у фондерляль, что у мерцев, что у… макроны – те вообще по мордасам на людях получают и даже не утираются. Уже.

«Закат Европы» Освальд Шпенглер предсказал еще сто лет назад. А нам с вами, девчонки, довелось вот его наблюдать. Без автопрома, без атомных станций, без химии, без самостоятельности, без коренного населения, без будущего и без надежды.

Так что Беларуси в Европу – просто незачем.