На юго-востоке Бангладеш произошел оползень, который обрушился на школу для девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юго-востоке Бангладеш произошел оползень, который обрушился на школу для девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате трагедии 8 несовершеннолетних погибли и еще пятеро получили ранения. Причиной ЧП стали сильные муссонные дожди: грунт сошел с холма, снес стену и накрыл учебное заведение. Из-под обломков спасателям удалось извлечь 13 детей.