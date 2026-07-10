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На юго-востоке Бангладеш произошел оползень, который обрушился на школу

10 июля 2026 08:33
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На юго-востоке Бангладеш произошел оползень, который обрушился на школу для девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юго-востоке Бангладеш произошел оползень, который обрушился на школу-2

В результате трагедии 8 несовершеннолетних погибли и еще пятеро получили ранения. Причиной ЧП стали сильные муссонные дожди: грунт сошел с холма, снес стену и накрыл учебное заведение. Из-под обломков спасателям удалось извлечь 13 детей.

# ЧП

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