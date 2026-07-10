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12 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Испании

10 июля 2026 08:02
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Как минимум 12 человек погибли при масштабных лесных пожарах, которые полыхают на юге Испании. В эпицентре огненной стихии оказалась Андалусия, где власти ввели чрезвычайное положение. Там эвакуированы жители шести деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Испании-2

Пламя уничтожило несколько тысяч гектаров деревьев и кустарников и из-за сильного ветра продолжает быстро распространяться дальше. На борьбу с пожарами брошены около 200 спасателей, подразделения национальной гвардии и полиции. 

В целях безопасности закрыты многие шоссе, людей призвали по возможности перебраться подальше от горящих районов. Местные власти назвали этот пожар самым разрушительным в истории Андалусии и беспрецедентной трагедией. 

# Испания

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