8 человек госпитализированы после забегов с быками в Испании

Первые два дня экстремальных забегов с быками на фестивале в Испании завершились госпитализацией восьми участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести – в основном сильные ушибы и переломы. Их причиной стали падения на скользкой брусчатке и сильная давка во время забега. Несмотря на очевидные риски, праздник остается главным туристическим событием этого региона. В 2026 году преодолеть опасную дистанцию планируют около 20 тысяч человек.