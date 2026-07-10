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8 человек госпитализированы после забегов с быками в Испании

10 июля 2026 08:33
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Первые два дня экстремальных забегов с быками на фестивале в Испании завершились госпитализацией восьми участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек госпитализированы после забегов с быками в Испании-2

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести – в основном сильные ушибы и переломы. Их причиной стали падения на скользкой брусчатке и сильная давка во время забега. Несмотря на очевидные риски, праздник остается главным туристическим событием этого региона. В 2026 году преодолеть опасную дистанцию планируют около 20 тысяч человек.

# Испания

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