На юге Великобритании из-за мощного шторма отменили занятия в школах

Новости Великобритании. Мощный шторм обрушился на юг Великобритании. Сильные ливни сопровождает ураганный ветер скоростью больше 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти объявили высший уровень опасности. В регионе отменены занятия в школах, задержаны сотни авиарейсов, закрыто паромное сообщение. Находящимся в море судам приказано вернуться в порты. Железнодорожные компании предупредили о возможных серьезных сбоях в движении. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до конца недели.