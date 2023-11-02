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На юге Великобритании из-за мощного шторма отменили занятия в школах

02 ноября 2023 08:05
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Новости Великобритании. Мощный шторм обрушился на юг Великобритании. Сильные ливни сопровождает ураганный ветер скоростью больше 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Великобритании из-за мощного шторма отменили занятия в школах-1

Власти объявили высший уровень опасности. В регионе отменены занятия в школах, задержаны сотни авиарейсов, закрыто паромное сообщение. Находящимся в море судам приказано вернуться в порты. Железнодорожные компании предупредили о возможных серьезных сбоях в движении. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до конца недели.

# Природные катаклизмы # Новости Великобритании # Фотофакт

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