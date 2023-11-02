Залужный признал, что конфликт в Украине зашёл в тупик и ВСУ ничего не могут сделать

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что конфликт в Украине зашел в тупик и ВСУ не могут добиться перелома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Economist.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с Первой мировой войной, когда технологический прогресс привел к тупиковой ситуации. Залужный признал, что украинская армия не может достичь успеха, несмотря на то, что им нужно «дойти до Крыма». Он видел, как украинские войска застревают на минных полях, а их техника попадает под обстрел российской артиллерии. Залужный сделал вывод, что для изменения сложившейся ситуации необходим резкий технологический скачок. Украинские Вооруженные силы продолжают свое контрнаступление, используя натовские бригады и технику, однако видимых успехов это не приносит.